Grosso incendio in autostrada A10 a Cogoleto, prende fuoco anche la collina

Disagi e paura sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia, esattamente nella zona di Cogoleto tra Varazze e Arenzano: un tir ha preso improvvisamente fuoco e a seguire alcune esplosioni hanno scatenato un grosso incendio anche nell’adiacente tratto collinare. Il traffico è bloccato con code dopo Celle Ligure.

Le fiamme si stanno rapidamente espandendo alla vegetazione e in cielo si è innalzata una lunga colonna di fumo nero visibile anche da alcuni chilometri di distanza. Apprensione anche tra gli abitati della zona sia per le fiamme minacciose e sia per l’aria diventata ormai irrespirabile. Al momento non risultano vittime o feriti.

L’incendio è avvenuto al km 21, sulla corsia in direzione Genova.

⚠️⚠️⚠️ ATTENZIONE! Una serie di esplosioni e un tir in fiamme a Cogoleto (GE) sulla A10, in direzione Genova. Il fuoco si sta espandendo alla vegetazione circostante e l'aria divenendo irrespirabile nella zona. Sul posto i vigili del fuoco ⚠️⚠️⚠️🎥 Video di Liliana Sammartino. Pubblicato da LIMET su Lunedì 17 febbraio 2020

Per chi viaggia verso Genova uscita consigliata a Varazze, per poi rientrare in autostrada ad Arenzano. Sul posto la Polizia e i Vigili del Fuoco per cercare di arrestare al più presto il fronte di fuoco che purtroppo sta colpendo anche la collina a ridosso dell’autostrada. Le condizioni meteo non aiutano: l’assenza di piogge e la siccità che prosegue ormai da inizio 2020 in Liguria, eccetto isolate precipitazioni, hanno reso i terreni piuttosto secchi.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook