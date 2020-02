Meteo Protezione Civile domani: tempo migliora, ma con venti forti al centro-sud

Nella giornata di domani assisteremo ad un miglioramento delle condizioni meteo dopo la veloce perturbazione che sta transitando sull’Italia. Avremo tuttavia una ventilazione intensa dai quadranti settentrionali su regioni adriatiche e Sud Italia.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Precipitazioni: isolate, a carattere residuo nella prima parte della giornata, sui settori adriatici della Puglia, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in sensibile diminuzione al Centro-Nord e sulla Campania; massime in calo localmente sensibile su Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, in sensibile aumento sulla Valle d’Aosta.

Venti: forti dai quadranti settentrionali sulla Puglia con raffiche di burrasca forte sui settori centro-meridionali; forti sui settori costieri del Molise e localmente sulla Basilicata, settori interni e montuosi della Campania e settori costieri ionici della Calabria settentrionale.

Mari: molto mossi il Mare e il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia, il Tirreno e l’Adriatico meridionale, con tendenza ad attenuazione del moto ondoso dal pomeriggio-sera; agitato dal pomeriggio lo Ionio.



A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook