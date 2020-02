Previsioni meteo: alta pressione delle Azzorre irrompe nel week-end, ancora siccità!

Servirà a ben poco la perturbazione davvero blanda che in questi minuti sta attraversando il centro-sud con qualche pioggia e un velo di neve in montagna. Purtroppo l’anticiclone ha ancora molto da dire e lo dimostrerà nuovamente nel week-end irrompendo con gran facilità sul Mediterraneo e capace di riportare temperature simil primaverili per l’ennesima volta da nord a sud.

Questa volta a farci visita sarà l’alta pressione delle Azzorre che dall’Atlantico orientale si espanderà rapidamente verso Spagna ed Italia tra sabato 22 e domenica 23. La cupola anticiclonica porterà clima mite di giorno e rigido di notte, con escursioni termiche importanti soprattutto su pianure, valli e altipiani.

Domani ultime note instabili

La perturbazione ora in transito sul centro-sud si allontanerà rapidamente verso est a causa della spinta esercitata dall’alta pressione delle Azzorre. Già da domani, dunque, il tempo volgerà al miglioramento in maniera graduale: qualche residuo fenomeno è atteso su Salento e Sicilia settentrionale al mattino, dopodichè spazio al Sole e al maestrale che soffierà in modo sostenuto per tutto il giorno, salvo poi perder forza in serata. Farà anche piuttosto freddo.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Da venerdì nuova fase gradevole e stabile

Col nuovo avvento dell’anticiclone delle Azzorre si aprirà una fase stabile, mite e soprattutto priva di piogge. La siccità è quindi destinata a proseguire soprattutto al nord e sulle regioni tirreniche, isole maggiori comprese, dove la pioggia è mancata per quasi tutto l’inverno.

Le temperature torneranno a salire nelle massime tanto da riportarsi sui 14-16°C al centro-sud e fin sui 12-13°C al nord. Freddo solo nelle ore notturne grazie all’inversione termica. Attenzione al ritorno delle nebbie, soprattutto nella notte tra sabato e domenica, sulla pianura Padana.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook