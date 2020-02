Bolide attraversa i cieli di Città del Messico, le immagini

Un bagliore improvviso si è manifestato nei cieli di Città del Messico, davanti a migliaia e migliaia di persone. Il fenomeno è avvenuto nella serata di martedì 18 febbraio.

Si è trattato di un grosso bolide, apparso come una vera e propria palla infuocata giunta in atmosfera e dissoltasi in pochi secondi lasciando una scia luminosa alle sue spalle. A penetrare nell’atmosfera è stato un meteoroide di piccole dimensioni ma sufficienti per dar vita a questo straordinario spettacolo della natura. Fortunatamente le dimensioni ridotte hanno impedito al corpo roccioso di raggiungere il suolo: esso si è disintegrato in alta atmosfera senza lasciar tracce. Pochi giorni fa, invece, un vero e proprio meteorite si era schiantato in India (presentando quindi dimensioni superiori al suddetto meteoroide). Di seguito un video che arriva da Città del Messico:

///Con “meteoroide” si intende una roccia spaziale che dopo essere entrata nell’atmosfera terrestre non riesce ad arrivare al suolo. Il “meteorite” è invece una roccia spaziale che riesce a toccare il suolo. Il “bolide” è la grossa e colorata scia luminosa prodotta dalla roccia a contatto con l’atmosfera///

Lo spettacolo è stato visibile non solo su Città del Messico ma anche su altri stati come Jalisco, Guanajuato, Queretaro, San Luis Potosi e Michoacan.

A cura di Raffaele Laricchia

