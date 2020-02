Inverno anomalo e troppo mite: fioriture anticipate da nord a sud

Le conseguenze di questo mite inverno potrebbero essere davvero pesanti per l’agricoltura sull’Italia. L’eccessiva persistenza delle alte pressioni sul Mediterraneo, capaci di traghettare quasi costantemente aria mite dal nord Africa da fine dicembre sino a questi giorni, ha risvegliato diversi alberi da frutto decisamente troppo in anticipo rispetto alla tabella di marcia.

Quel che potrebbe sembrare uno spettacolo coreografico è purtroppo un rischio enorme per l’agricoltura: ci troviamo nel cuore di febbraio, con ancora diverse settimane di ipotetico clima invernale e rischio gelate. Purtroppo le alte temperature hanno causato la fioritura degli albicocchi su diverse regioni ma soprattutto in Emilia Romagna dove interi campi sono in fiore. La situazione più critica è sulle colline dove sono migliaia gli alberi in fiore, mentre per le pianure potrebbe essere solo questione di giorni se l’andamento termico restasse identico.

Oltre agli albicocchi iniziano a fiorire anche i peschi tra la preoccupazione di tanti agricoltori.

Nel caso in cui giungesse una forte ondata di freddo, con neve e anche gelate, potrebbe realizzarsi un disastro per l’agricoltura. Paradossalmente non potremmo nemmeno parlare di “gelate tardive” visto che ci troviamo ancora nel cuore di febbraio ad almeno un mese dalla fine dell’inverno. La situazione, a detta di numerosi agricoltori e consorzi, è preoccupante.

A cura di Raffaele Laricchia

