Coronavirus al nord: 14 casi nel lodigiano e ora 2 in Veneto. Scuole chiuse in molti comuni

Peggiora il bilancio dei contagiati dal coronavirus al nord Italia: ai 14 contagiati nel lodigiano si aggiungono altri 2 casi in Veneto, risultati positivi a Vò Euganeo. Quattro di loro sono in gravi condizioni, compreso il 38enne di Codogno che per primo è stato infettato dall’amico rientrato dalla Cina e incontrato ad una cena.

Secondo il parere degli esperti è indispensabile mettere in quarantena sia chi rientra dalla Cina che i contagiati delle ultime ore al fine di combattere in maniera adeguata il virus e contenere l’epidemia. In via assolutamente precauzionale sono stati isolati ben nove comuni del lodigiano, dove è presente il focolaio: Codogno, Casalpusterlengo, Maleo, Fombio, Somaglia, Castiglione d’Adda, Bertonico, Castelgerundo, Terranova dei Passerini.

Scuole e attività chiuse domani in diversi comuni

L’assessore regionale al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, ha annunciato la sospensione per domani delle attività scolastiche e anche ogni attività di aggregazione come il Carnevale, le messe e gli eventi sportivi. Nelle città “contaminate” saranno chiuse anche le attività commerciali e i negozi. Ecco l’elenco dei comuni coinvolti:

Piacenza e provincia, Casalpusterlegno, Codogno, Castiglione d’Adda, Maleo, Fombio, Somaglia, Bertonico, Castelgerundo, Terranova dei Passerini, San Fiorano, Vo Euganeo (Padova).

Questo è il testo dell’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, e dal presidente della Regione Attilio Fontana:

È resa obbligatoria la:

1) Sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura, comprese le cerimonie religiose.

2) Sospensione di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146, fatto salvo quanto disposto nei punti successivi;

3) Sospensione delle attività lavorative per le imprese dei comuni sopraindicati, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte al proprio domicilio (quali, ad esempio, quelle svolte in telelavoro).

4) Sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nei comuni sopraindicati, anche al di fuori dell’area indicata, ad esclusione di quelli che operano nei servizi essenziali.

5) Sospensione della partecipazione ad attività ludiche e sportive per i cittadini residenti nei predetti comuni indipendentemente dal luogo di svolgimento della manifestazione.

6) Sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nei comuni sopraindicati.

7) Sospensione della frequenza delle attività scolastiche e dei servizi educativi da parte della popolazione residente nei comuni sopracitati, con l’esclusione della frequenza dei corsi telematici universitari.

8) Interdizione delle fermate dei mezzi pubblici nei comuni sopra indicati.

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook