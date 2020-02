Coronavirus in Italia: 6 casi in Lombardia, oltre 200 persone in isolamento. “Non uscite di casa”

Poc’anzi vi abbiamo informato dell’arrivo del coronavirus in Italia e precisamente in Lombardia. Purtroppo la notizia è confermata e a detta degli esperti la situazione potrebbe sfuggire di mano se non si interviene in maniera netta e avvolgente sul problema. Il primo focolaio italiano è a Codogno, nel lodigiano, dove un residente 38enne della zona ha contratto il virus a seguito di una cena con un amico rientrato dalla Cina. Il contagiato ha poi trasmesso il coronavirus alla moglie (incinta) e ad un suo amico.

Purtroppo le ultimissime notizie ci informano che i casi di contagio sono saliti a 6 in poche ore: purtroppo il primo contagiato ha avuto contatti con molte persone negli ultimi giorni e il rischio di una rapida diffusione del parassita è molto alto. L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, lo ha confermato con un comunicato: “sono sei i casi di positività al coronavirus nel lodigiano”. Al momento le condizioni del 38enne sono gravi, mentre la moglie è ricoverata ma in buone condizioni. Entrambi si trovano all’ospedale Sacco di Milano.

“Il 38enne – prosegue l’assessore Gallera – ha iniziato a manifestare i primi sintomi il 15 febbraio, è andato in Pronto soccorso il 18, lamentando uno stato febbrile. Lì è rimasto alcune ore e poi è stato rimandato a casa, quindi è peggiorato ed è stato ricoverato. La sua situazione è degenerata velocemente. In terapia intensiva, di fronte alle insistenti domande degli anestesisti, la moglie ha ricordato che il marito ha avuto più incontri con un amico che era stato in Cina. Da lì i tamponi e la conferma“.

“Abbiamo anche trovato l’uomo che era tornato dalla Cina il 21 gennaio.

Anche la moglie del 38enne è risultata positiva anche se le sue condizioni sono buone. Ieri è emerso un terzo caso con polmonite e positivo al Coronavirus, era una persona che condivideva attività sportive con il 38enne. A oggi abbiamo un numero cospicuo di persone su cui stiamo intervenendo, circa 250 persone sono in isolamento e a cui faremo il tampone“.

Possibile chiusura delle scuole in Lombardia

Il presidente della Regione Attilio Fontana e l’assessore Giulio Gallera hanno annunciato che si sta valutando la possibilità di chiudere le scuole nelle città coinvolte dai casi del coronavirus. Nel pomeriggio saranno annunciati tutti i dettagli.

Inoltre i residenti di Casalpusterlengo, Castiglione d’Adda e di Codogno, nel lodigiano, sono stati invitati a restare in casa in via assolutamente precauzionale. Queste le parole dei vertici della Regione Lombardia in conferenza stampa: “Il messaggio che diamo a chi abita in questi Paesi è di rimanere a casa. Chiediamo di rimanere al proprio domicilio e a chi è stato in contatto con questi casi di chiamare il 112. La situazione è estremamente particolare per il nostro Paese, invitiamo alla calma. Dobbiamo far capire a cittadini che le misure non devono essere viste come terribili ma sono mezzi con cui si può dare risposta positiva per evitare il contagio. Non c’è da avere panico, bisogna tranquillizzare la cittadinanza, che le nostre misure servono solo a evitare il contagio“.

Burioni: quarantena necessaria per tutti i casi, errori possono essere fatali

Sulla minaccia del coronavirus in Italia interviene anche l’esperto virologo Roberto Burioni: “l’unica misura è la quarantena. E io la chiedo dal 25 gennaio. La quarantena non è discriminazione o razzismo, ma l’unica difesa contro questo virus. Ormai sappiamo due cose: gli asintomatici possono contagiare, e la quarantena è l’unica difesa“.

“Spiace aver avuto ragione“ – aggiunge il virologo – “ ma questo non è il momento di fare polemiche. Occorre isolare chi torna dalla Cina, isolare i possibili contatti dei casi positivi e bloccare chi arriva. La quarantena è cruciale e la salute non è di destra o di sinistra. Spero che i politici lo capiscano perché le conseguenze di un errore sarebbero irreparabili”.

