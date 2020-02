Coronavirus, ultim’ora: nuovi 8 casi positivi, numero di contagi sale a 14 nel lodigiano

Con il passare delle ore si aggrava il numero dei contagiati da Coronavirus in Italia. Gli ultimi aggiornamenti parlano infatti di 8 nuovi casi confermati proprio negli ultimi minuti.

“Abbiamo individuato altre otto positività di cui cinque operatori sanitari dell’ospedale di Codogno e tre pazienti”. Questo l’annuncio dell’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera durante una conferenza stampa in atto. I casi di positività al Coronavirus in Lombardia nell’area del Lodigiano salgono quindi a 14. “Molti test sono risultati negativi, ma purtroppo come ci si poteva aspettare abbiamo trovato anche delle positività”, ha proseguito Gallera.

Intanto sono stati accertati in queste ore due casi anche a Padova: si tratta di due pazienti, entrambi anziani, risultati positivi al test effettuato nella città del Santo. I pazienti sono stati ricoverati nel reparto Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliera della città, sono isolati. I tamponi, già risultati positivi, sono stati inviati per riscontri all’Istituto Spallanzani di Roma: si attendono quindi gli esiti dei secondi test, ma l’allerta è alta.

A cura di Francesco Ladisa

