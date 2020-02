Sonda Cassini: le spettacolari aurore boreali su Saturno

La sonda Cassini impegnata fino al 2017 nella missione congiunta NASA/ESA tra gli anelli di Saturno è ancora sotto l’analisi degli esperti grazie alla moltitudine di dati accumulati in anni e anni di rilevamenti. Durante l’ultima fase della sua esplorazione la sonda venne posizionata tra gli anelli e il pianeta di Saturno e proprio da lì riuscì ad immagazzinare dati e fotografie delle aurore boreali che riuscivano a svilupparsi ai poli del corpo celeste. I risultati di questi nuovi studi sono pubblicati su Geophysical Research Letters.

Le aurore boreale di Saturno, così come quelle terrestri, sono innescate dal vento solare ricco di particelle cariche che dopo essere espulse dal Sole si muovono in ogni direzione nello spazio. Queste particelle interagiscono coi campi magnetici dei pianeti e danno vita a stupendi fasci luminosi in corrispondenza delle aree sub-polari.

Su Saturno questi fenomeni sono dinamici e danno origine a processi che ancora non hanno una spiegazione, come fa sapere il fisico Alexander Bader del Lancaster University: “Sorprendentemente, molte domande che ruotano attorno alle aurore di Saturno rimangono senza risposta, anche dopo l’eccezionale quantità di dati che abbiamo collezionato con la missione Cassini. L’ultima serie di immagini che la sonda ha inviato sulla Terra offre viste uniche e molto dettagliate delle strutture delle aurore su piccola scala, che non avevamo individuato nelle immagini precedenti o con fotografie riprese dal telescopio spaziale Hubble. Queste fotografie ci hanno dato qualche idea in più sulla loro origine, ma c’è ancora molto da fare”.

Lo studio delle aurore di Saturno ha dimostrato che questi fenomeni sono generati dal contrasto tra il vento solare e particelle molto più energetiche rispetto a quelle presenti sulla Terra.

A cura di Raffaele Laricchia

