Coronavirus: vaccino del Covid-19 in Australia supera il primo test di laboratorio

Mentre il numero dei contagi cresce di ora in ora in vari Paesi del mondo, Italia compresa con ben 120 persone positive al virus, dall’altra parte del mondo è stato scoperto il primo potenziale vaccino dopo settimane di studi ed esperimenti.

Tutto è ancora in fase di studio, ma le prime notizie che giungono dall’Università del Queensland, in Australia, sono decisamente positive. Poche ore fa è stata conclusa la prima sperimentazione in laboratorio del vaccino-candidato contro il Covid-19 (nome scientifico di questo tipo di coronavirus). A breve saranno effettuate anche le prime sperimentazioni sugli animali.

I ricercatori hanno affermato che le prime ricerche sono andate “come previsto” e che fortunatamente il materiale creato in laboratorio possiede le proprietà che consentono al team di lavoro di procedere allo sviluppo del vaccino.

“Esistono ancora numerosi test per garantire che il vaccino-candidato sia sicuro e che crei un’efficace risposta immunitaria, ma la tecnologia e la dedizione dei ricercatori vogliono testimoniare che il primo ostacolo è stato superato”, ha detto Peter Høj, vicecancelliere e presidente dell’ateneo australiano. Nei prossimi mesi le ricerche e le sperimentazioni potrebbero portare alla creazione definitiva del vaccino contro il coronavirus Covid-19.

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook