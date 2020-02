Meteo: domenica da piena primavera, aria calda in arrivo

L’anticiclone fa sul serio in questo ennesimo anomalo fine settimana di un inverno mai iniziato: aria più calda proveniente da ovest sta raggiungendo la nostra penisola ed è pronta a far impennare ulteriormente le temperature da nord a sud.

Come si evince dallo scatto satellitare splende il Sole su gran parte d’Italia ma allo stesso tempo troviamo nubi basse tipiche del periodo su Liguria, nord Toscana e Sardegna occidentale: si tratta di nubi generate dall’aumento dell’umidità e la condensazione per effetto del raffreddamento notturno (in Liguria questo fenomeno prende il nome di maccaja). Queste nubi basse rendono il tempo uggioso e fresco a differenza delle aree dove splende il Sole.

Previsioni per oggi 23 febbraio 2020

Giornata stabile senza alcun rischio di piogge. I cieli saranno sereni al nord e gran parte del centro-sud, eccezion fatta per Liguria, Toscana e Sardegna occidentale dove gli addensamenti persisteranno per gran parte della giornata.

Temperature in netto aumento sui rilievi e al centro-sud, con picchi fino a 17-19°C su Calabria, Puglia, Sardegna orientale.

A cura di Raffaele Laricchia

