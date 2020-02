Perù: alluvione lampo colpisce Tacna, caduti 24 mm di pioggia in un giorno

Una violenta alluvione si è abbattuta sulla di Tacna, nel sud del Perù nella giornata di sabato, famosa per la sua scarsissima media pluviometrica. Questa città, infatti, si trova in una delle aree più aride del Perù e dell’intero sud America: pensate che la sua media pluviometrica è di appena 10 mm di pioggia annui!

Ieri un forte temporale ha colpito la città peruviana, assolutamente impreparata a questo tipo di fenomeni: il temporale non è stato violento come molti potrebbero pensare, tanto che ha riversato al suolo “appena” 24 mm di pioggia in poco tempo. Tuttavia per il suolo di Tacna si è trattato di un vero e proprio alluvione lampo: i terreni secchi e aridi, incapaci di raccogliere pioggia in grandi quantità, non sono stati in grado di gestire 24 mm di pioggia (che paradossalmente in Italia rappresenterebbero un’inezia). Impressionanti le immagini che arrivano da Tacna dopo la caduta di 24 mm di pioggia:



Questo motivo è alla base della disastrosa alluvione su Tacna: la pioggia che mediamente cade in oltre due anni ha causato danni ingenti in vari punti della città. Molte auto sono state trascinate via dall’acqua, diversi edifici e uffici sono stati inondati. Le strade si sono trasformate in fiumi di acqua e fango. Purtroppo si registrano anche cinque vittime in tutta la regione (il temporale ha colpito anche aree a sud del Perù).

