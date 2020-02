Coronavirus: quanto è davvero pericoloso? Ecco i tassi di mortalità per fasce d’età

L’emergenza Coronavirus sta monopolizzando in questi ultimi giorni l’attenzione dei media e scatenando purtroppo una psicosi generale che dilaga attraverso i social network.

Ma quanto è realmente pericoloso questo virus e soprattutto quali sono i tassi di mortalità? Le risposte arrivano da uno studio (fra i più attendibili dall’inizio dell’epidemia) condotto dai Centers for Diseases control cinesi (CCDC), su circa 44 mila individui contagiati.

Dai risultati (che vedere nella tabella) emerge chiaramente che il virus risulti particolarmente pericoloso solo per le fasce d’eta avanzate, in particolare dai 70 anni in su. Il pericolo si riduce quasi azzerandosi invece per i giovani. Nessuna morte infatti associata alla fascia d’eta 0-9 anni.

L’indagine dei Cdc cinesi attesta dunque un tasso di mortalità generale al Coronavirus intorno al 2,3%. E conferma inoltre che nell’80% circa dei casi i sintomi dell’infezione sono lievi, tanto che la guarigione avviene a casa propria; diventano gravi invece nel 13,8% (polmonite e complicazioni respiratorie) e critici nel 4,7% dei casi (insufficienza respiratoria fatale, insufficienza d’organo, shock settico).

Va anche detto che il calcolo attuale dell’incidenza mortale del Coronavirus non è pienamente affidabile: come si legge in un documento pubblicato su Swiss Medical Weekly, «è al momento impossibile effettuare una stima precisa del tasso di mortalità della Covid-19». Le morti attuali non sono per davvero attuali, ma appartengono piuttosto al passato.

La OMS è consapevole dell’imprecisione dei dati attuali per la Covid-19, e un suo rappresentante lo ha ribadito anche durante la conferenza del 29 gennaio: «È molto presto per poter affermare con sicurezza quale sarà il tasso di mortalità del nuovo coronavirus», ha dichiarato Maria van Kerkhove, esperta di epidemiologia delle malattie infettive. Anche uno studio pubblicato su Lancet invita alla prudenza: «le stime riguardanti il tasso di mortalità della Covid-19 devono essere trattate con grande cautela, perché non tutti i pazienti sono morti o guariti, e non si conosce il numero preciso degli infetti», affermano gli esperti.

Tuttavia, pur considerando possibili variazioni fra dato attuale e dato reale del tasso di mortalità da Covid-19, è evidente che l’aggressività e la pericolosità del Coronavirus sono piuttosto basse per la grande maggioranza della popolazione.

Anche il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha voluto evidenziare che “Covid-19 non è mortale come altri coronavirus come Sars e Mers, bensì oltre l’80% dei pazienti ha una forma moderata e guarisce.”

Dati e dichiarazioni alla mano ci inducono per tanto a non farci prendere da ingiustificati allarmismi. E’ bene tuttavia essere informati e sapere cosa fare per ridurre i rischi di contagio da Coronavirus.

A cura di Francesco Ladisa

