Coronavirus, truffa in atto: “ci apra, dobbiamo effettuare il tampone”

In un momento molto delicato non possono mancare gli sciacalli e le truffe da parte di criminali che vogliono speculare sulla paura della popolazione. La “psicosi” del coronavirus purtroppo si sta rapidamente diffondendo in tutta la penisola e lo dimostrano gli scaffali dei supermercati totalmente svuotati, le mascherine terminate e le richieste straordinarie di flaconcini di amuchina. Per carità, la prevenzione è assolutamente necessaria per bloccare la diffusione del coronavirus, però la situazione in questa maniera rischia di sfuggire di mano.

Tra i vari fenomeni di sciacallaggio non possiamo non menzionare i clamorosi aumenti di prezzo delle mascherine e dell’amuchina, addirittura arrivati a costare fino a 90 euro il pezzo in alcune farmacie.

Una notizia dell’ultima ora ci informa anche di un’altra truffa, ovvero quella dei falsi tamponi.

Nelle ultime ore diversi cittadini della Lombardia (ma pare anche in altre regioni) sono stati chiamati telefonicamente da presunti sanitari della Croce Rossa intenzionati ad effettuare dei tamponi per il coronavirus. A seguire i “sanitari” si sono recati alle abitazioni delle “vittime” effettuando falsi tamponi col chiaro intento di truffare il malcapitato.

La Croce Rossa di Casatenovo, in provincia di Lecco, avverte i cittadini su facebook: “Ci viene segnalato che alcuni anziani hanno ricevuto strane telefonate del tipo ‘siamo della Croce Rossa e veniamo a casa a fare il tampone per il Coronavirus’“.

Si tratta chiaramente di una truffa vergognosa e la Croce Rossa avverte chiaramente: “Non fidatevi di chi si presenta a domicilio per controlli, verifiche, ecc. non esistono medici che vengono a casa vostra per fare i tamponi coronavirus“. Purtroppo i bersagli preferiti di questi truffatori sono gli anziani.

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook