Maestosa tempesta di sabbia avvolge le isole Canarie

Una clamorosa tempesta di sabbia si è abbattuta negli ultimi giorni sulle isole Canarie, arcipelago spagnolo situato poco a largo del deserto del Sahara occidentale. L’evento è solitamente chiamato “Calima” ed è legato alla profonda bassa pressione formatasi nei pressi delle Canarie nel corso del fine settimana.

La depressione ha innescato fortissimi venti orientali a tutte le quote, capaci di smuovere ingenti quantità di polvere desertica verso le medio-alte quote per poi riversarle sull’arcipelago delle Canarie. La Calima si è abbattuta su tutte le piccole isole di cui è comporto l’arcipelago, causando molti disagi soprattutto alla circolazione e al traffico aereo. Tutti i voli sono stati sospesi e addirittura le scuole sono state chiuse.

La visibilità è stata fortemente ridotta dalla polvere desertica, molto simile ad una nebbia rossastra capace di regalare un paesaggio marziano.

Si tratta della più grande tempesta di sabbia dell’ultimo decennio. L’aria è diventata quasi del tutto irrespirabile, tanto che le autorità hanno invitato i cittadini a non uscire assolutamente di casa in quanto la polvere potrebbe aggravare i problemi respiratori.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook