Meteo: caldo anomalo anche oggi, oltre 20 gradi al nord!

L’alta pressione sarà raggiungendo i suoi massimi in queste ore prima del tracollo atteso a metà settimana, ampiamente discusso nei giorni scorsi. Aria molto mite proveniente dall’Atlantico orientale sta raggiungendo in queste ore l’Italia dove sta innescando non solo un aumento generale delle temperature ma anche il rinforzo dei venti di favonio sui settori sottovento alle catene montuose.

In particolare parliamo del tipico fhoen al nord e del garbino sulle regioni adriatiche: questi venti sono in grado di seccare l’aria e imprimere un ulteriore aumento termico a differenza dei versanti opposti dove troviamo qualche grado in meno.

Pensate che stamattina alle ore 11.00 le temperature si aggirano già attorno ai 20°C su Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Marche e la colonnina di mercurio salirà ulteriormente nel pomeriggio!

Previsioni per oggi 24 febbraio 2020

Le miti correnti provenienti da ovest favoriranno la presenza di nubi basse su Liguria, Toscana settentrionale, Lazio, Campania e Calabria tirrenica, ma senza piogge. Ampiamente sereno in pianura Padana, sui rilievi e su tutto i versanti adriatici e ionici: proprio su questi settori le temperature potranno salire anche oltre i 22-23°C su Piemonte (specie biellese, verbano, torinese, cuneese), Lombardia, Emilia Romagna, mentre sul centro-sud e isole maggiori si prospettano picchi di 19-20°C nel pomeriggio. Sui settori tirrenici, invece, grazie alle nubi basse le temperature potrebbero non salire oltre i 13-15°C.

A cura di Raffaele Laricchia

