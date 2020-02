Meteo: è l’ennesima giornata di caldo record, 25 gradi ad Aosta e nel torinese, 20° a Milano

Un’area di alta pressione molto mite per il periodo sta interessando l’Europa centro-occidentale e l’area mediterranea determinando in queste ore sulla nostra penisola temperature ancora una volta nettamente al di sopra della media stagionale.

Sul gran parte d’Italia si stanno registrando temperature da piena primavera, diffusamente superiori ai 18-19 gradi. Ma è al Nord-Ovest che riscontriamo i valori termici più elevati. In particolare, fra Piemonte e Valle d’Aosta, i venti secchi e caldi di favonio stanno facendo superare ampiamente i 20 gradi: ad Aosta poco fa è stata registrata una temperatura di 24,5°, mentre in Val di Susa si toccano i 25° (con probabili record assoluti per il mese di Febbraio).

Caldo anche a Torino città con quasi 21° e a Milano con una massima di 20°. Spiccano i 23,8° di Sondrio.

La situazione tornerà verso la normalità fra domani e Mercoledì, quando l’arrivo di aria più fredda di origine artica riporterà l’inverno sulle regioni settentrionali.

A cura di Francesco Ladisa

