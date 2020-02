Puglia, Coronavirus: in arrivo il censimento per chi rientra, anche studenti fuorisede

La rapida diffusione del nuovo coronavirus (Covid-19) sta scatenando molta apprensione non solo tra la popolazione ma anche tra le autorità da nord a sud. Dopo sospensione di centinaia di attività di aggregazione tra Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, sono arrivate nuove importanti decisioni anche dal resto d’Italia per limitare il più possibile i contagi.

La Puglia ha indetto un censimento per tutti quelli che in queste ore stanno rientrando dal nord Italia: queste persone saranno invitate a segnalare la loro presenza al medico di base, indicando possibili situazioni sospette e compilare un questionario. Tra gli altri provvedimenti anche misure di assistenza per tutti i turisti che raggiungono la Puglia, la predisposizione di reparti specifici se la crisi dovesse peggiorare e l’attivazione immediata delle unità di Malattie infettive.

Inoltre vi è anche l’appello della Regione dove si invitano i cittadini che mostrano sintomi sospetti a non presentarsi direttamente negli ospedali ma a contattare i numeri di emergenza 1500 e 118.

La task force della regione Puglia guidata da Michele Emiliano e coordinata dal direttore dell’area salute “Vito Montanaro” non intendono sottovalutare la minaccia del coronavirus, che conta al momento oltre 200 contagiati e 5 vittime al nord Italia.

///Quanto è pericoloso il Coronavirus? LEGGI QUI ///

Il rientro in sede al momento è il problema principale: sono soprattutto gli studenti a rientrare in gran numero a causa della chiusura delle università sul settentrione. Nelle prossime ore potrebbero essere emesse nuove disposizioni soprattutto per coloro che giungono o hanno attraversato l’area del focolaio principale.

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook