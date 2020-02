Il terremoto che oggi pomeriggio ha colpito il cosentino, precisamente alle 17.02, ha purtroppo avuto diverse conseguenze seppur di lieve entità (fortunatamente). Il sisma ha raggiunto la magnitudo 4.4 sulla scala richter e nell’area epicentrale, tra Rende e Cosenza, ha causato diversi danni lievi.

Vi abbiamo mostrato in questo articolo i danni in un supermercato, mentre nel video di seguito vi mostriamo lo scuotimento all’interno di un’abitazione di Cosenza. Il movimento tellurico è durato pochissimi secondi ma è risultato intenso a tal punto da far tremare armadi, tavoli e scaffali. Eloquenti le immagini:

Terremoto a Cosenza M4.4 ⚠⚠Video che arriva da Cosenza durante la scossa M4.4 di oggi pomeriggioSeguici su Terremoto In Tempo Reale Pubblicato da Terremoto In Tempo Reale su Lunedì 24 febbraio 2020

Ricordiamo che il cosentino è un’area ad altissimo rischio sismico. Ve ne abbiamo parlato qui >>

A cura di Raffaele Laricchia

