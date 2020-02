Terremoto Calabria: segnalati danni all’epicentro, ecco un supermercato dopo la scossa

Una intensa scossa di terremoto si è verificata nel pomeriggio di oggi in Calabria, sulla Sila, come vi abbiamo raccontato già in altri articoli.

Il sisma, di magnitudo 4.4 sulla scala Richter, si è verificato nella zona di Rende, poco a nord di Cosenza, ad una profondità di appena 10 km. Nella zona dell’epicentro l’intensità della scossa in superficie è stata tale da causa alcuni danni.

Nella città di Rende si segnalano alcune crepe all’interno di edifici, soprattutto nelle case più vecchie. Diversi gli oggetti e i soprammobili caduti con la scossa, che ha indotto molte persone a scendere in strada. Arrivano immagini in questi minuti da un supermercato di Rende, dove il terremoto ha fatto cadere molti prodotti dagli scaffali. Il filmato è stato diffuso sui social network subito dopo la scossa.

A cura di Francesco Ladisa

