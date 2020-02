Allerta della Protezione civile: maltempo e freddo in arrivo, domani venti di burrasca

La lunga fase anticiclonica sta per interrompersi bruscamente con una perturbazione di origine nord-atlantica che determinerà un netto cambiamento del tempo sull’Italia. Questa perturbazione raggiungerà la penisola domani e porterà un rinforzo dei venti, piogge e temporali su diverse regioni. Aria fredda di origine artica inoltre determinerà un netto calo delle temperature.

La Protezione Civile ha emanato un’allerta meteo, che riportiamo di seguito:

Possibili mareggiate lungo le coste esposte

Avviso meteo del 25 febbraio

Una perturbazione di origine nord-atlantica, sospinta da aria fredda, tenderà ad interessare la nostra Penisola, determinando condizioni di instabilità ed un graduale calo termico che, a partire dalla prossima notte, porterà un progressivo rinforzo della ventilazione, specie sui settori alpini e sulla Pianura Padana, in rapida estensione alle regioni centrali e meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L’avviso prevede dalla notte di oggi, martedì 25 febbraio, venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte, su Piemonte, Lombardia e Veneto, specie sui settori alpini, con raffiche di foehn in pianura e dai quadranti occidentali su Emilia-Romagna e Marche. Dal mattino di domani, mercoledì 26 febbraio, si prevedono venti forti o di burrasca sud-occidentali, con raffiche di burrasca forte, su Toscana, Umbria, Sardegna, Lazio, in graduale rotazione da Nord-Ovest ed estensione a Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. In particolare, le raffiche più intense riguarderanno i settori costieri e i settori appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it). Bollettino meteo Mercoledì 26 Febbraio 2020

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Friuli Venezia Giulia, Toscana orientale, settori settentrionali e orientali dell’Umbria e sul Lazio nord-orientale, in estensione a Campania meridionale e settori tirrenici di Basilicata e Calabria centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli;

– da isolate a sparse, prevalentemente nella seconda parte della giornata, sul resto del Centro peninsulare, sui restanti settori di Campania, Basilicata e Calabria tirrenica e su Appennino romagnolo, Puglia settentrionale, settori tirrenici della Sicilia centro-orientale e settori settentrionali e centro-occidentali della Sardegna, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: sui settori alpini inizialmente al di sopra degli 800-1000 m, in calo fino ai 500-600 m specie sui settori più settentrionali, con apporti al suolo generalmente moderati; sui settori appenninici centro-settentrionali in calo nella seconda parte della giornata fino ai 700-900 m, con apporti al suolo da deboli a moderati; sull’Appennino campano, lucano e calabrese settentrionale in calo dalla serata fino ai 700-900 m, con apporti al suolo deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale diminuzione, anche sensibile, nei valori serali al Centro-Nord.

Venti: da forti a burrasca dai quadranti occidentali, inizialmente da sud-ovest in graduale rotazione da nord-ovest, sul Golfo Ligure, settori costieri e arcipelago della Toscana, lungo tutta la dorsale appenninica e sui rilievi delle isole maggiori, con raffiche di burrasca forte o localmente tempesta sui crinali e locali forti raffiche di caduta sul versante adriatico delle Marche; tendenti a forti sud-occidentali con raffiche di burrasca dal pomeriggio-sera sulla Puglia e sui versanti adriatici del Molise; forti nord-occidentali con raffiche di burrasca sulla Sardegna settentrionale; tendenti a forti nord-occidentali con locali raffiche di burrasca in serata sui settori tirrenici e arcipelaghi di Lazio e Campania; da forti a burrasca nord-occidentali sui settori alpini, con raffiche di Foehn in estensione dalle valli alla Pianura Padana.

Mari: da agitato a molto agitato il Mar Ligure; agitato, fino a molto agitato al largo, il Tirreno centro-meridionale; molto mossi i restanti bacini, fino ad agitati il Mar di Sardegna e l’Adriatico centro-meridionale al largo.