Avviso dell’Aeronautica Militare: venti intensi, temporali e grandinate in arrivo sull’Italia

Una saccatura nord-atlantica raggiungerà il Mediterraneo nella giornata di domani, apportando un rinforzo dei venti, delle precipitazioni ed un successivo calo delle temperature.

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi soprattutto per il vento forte che interesserà gran parte della penisola e per piogge e temporali che interesseranno il centro Italia.

Nel dettaglio, si prevedono:

– DALLE PRIME ORE DI DOMANI, MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIO 2020, E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE VENTO FORTE DAI QUADRANTI OCCIDENTALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE, SULLE AREE ALPINE E PREALPINE DI VALLE D’AOSTA E PIEMONTE, IN ESTENSIONE DAL POMERIGGIO ANCHE ALLA LIGURIA ED ALLA PIANURA PADANA;

– DALLA SECONDA PARTE DELLA MATTINATA DI DOMANI, MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIO 2020, E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE VENTO FORTE DAI QUADRANTI OCCIDENTALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE, SU

SARDEGNA, TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO ED ABRUZZO, CON PUNTE MASSIME DI INTENSITA’ TRA POMERIGGIO E SERA;

– DALLA SERATA DI DOMANI, MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIO 2020, E PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE, VENTO FORTE DAI QUADRANTI OCCIDENTALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE, SU CAMPANIA, MOLISE, BASILICATA,

PUGLIA E CALABRIA;

– DALLA TARDA MATTINATA DI DOMANI, MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIO 2020, E PER LE SUCCESSIVE 09/12 ORE, TEMPORALI A TRATTI ANCHE INTENSI CON LOCALI GRANDINATE SU, TOSCANA, UMBRIA, LAZIO, MARCHE ED ABRUZZO;

– DALLE PRIME ORE DI DOMANI, MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIO 2020, E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO, DAPPRIMA SUL MAR LIGURE, IN ESTENSIONE DALLA SECONDA PARTE DELLA MATTINATA

ANCHE AL MARE DI SARDEGNA, DAL POMERIGGIO AL TIRRENO E DALLA TARDA SERATA ANCHE ALL’ADRIATICO CENTROMERIDIONALE;

MAREGGIATE LUNGO LE COSTE OCCIDENTALI DELLA SARDEGNA , SU QUELLE TIRRENICHE CENTROMERIDIONALI E DALLA SERATA ANCHE SULLE COSTE GARGANICHE.

A cura di Francesco Ladisa

