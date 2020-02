Brasile: meteo-tsunami travolge le coste di San Paolo [VIDEO]

Un raro e spaventoso fenomeno si è abbattuto sulle coste brasiliane di Ubatuba, a nord di San Paolo, nel pomeriggio di domenica 23 febbraio. Mentre centinaia di turisti affollavano le spiagge della località balneare, un improvviso meteo-tsunami ha colpito la zona suscitando molta paura tra i bagnanti.

Non si è trattato semplicemente di onde marine legate al mare agitato, bensì di un vero e proprio innalzamento del livello del mare improvviso di almeno 3 metri che ha travolto persone, ombrelloni capanne e sedie. Il fenomeno ha coinvolto anche le spiagge di Tenório, Fazenda, Itaguá, Toninhas e Praia Grande. Almeno sei sono i feriti, fortunatamente non ci sono vittime.

Fenomeno raro, il meteo-tsunami

L’improvvisa onda anomala che ha colpito San Paolo non era legata ad una scossa di terremoto, bensì alle particolari condizioni meteo instauratesi nella zona. Questo fenomeno viene denominato “meteo-tsunami”, sicuramente violento e inaspettato ma fortunatamente molto raro e comunque non forte come un vero tsunami generato da un terremoto.

Altro video dalla spiaggia di San Paolo:



Già in estate osservammo questo fenomeno nel Mediterraneo, precisamente alle isole Baleari. Anche in Italia abbiamo familiarità col “meteo-tsunami”: in particolare in Sicilia è conosciuto col termine “Marobbio” e sta ad indicare un improvviso innalzamento del livello del mare senza evidenti motivi.

Si tratta di un fenomeno ancora misterioso per certi aspetti e soprattutto per realizzarsi necessita dell’incastro di numerosi fattori atmosferici. I meteo-tsunami solitamente si verificano al passaggio di grandi turbolenze (associate ad onde atmosferiche che si trasmettono rapidamente verso i bassi strati della troposfera). La presenza di queste turbolenze è fondamentale e possono svilupparsi nei pressi di vasti sistemi temporaleschi o fronti freddi che generano improvvisi sbalzi di pressione in mare aperto.

Gli sbalzi di pressione generano delle “onde barotropiche” che riescono a trasmettere la propria energia dall’atmosfera al mare (il tutto attraverso complessi meccanismi di risonanza).

Per la manifestazione di un’onda anomala legata alle condizioni meteorologiche è necessario raggiungere un perfetto equilibrio : la velocità di propagazione del fronte instabile deve essere simile a quella del moto ondoso, mentre i venti devono risultare contemporaneamente forti in alta quota ( da sud-ovest) e deboli al suolo in modo che le turbolenze discusse poc’anzi possano inserirsi senza problemi.

Dopo che si sono incastrati questi tasselli interviene la morfologia del territorio : per amplificare la risonanza è necessario che i fondali marini impennino bruscamente in prossimità della costa mentre il litorale deve essere costituito da baie strette e lunghe. Queste caratteristiche del suolo sottomarino e del litorale sono fondamentali per la realizzazione di un’onda anomala in piena regola, talvolta anche distruttiva.

A cura di Raffaele Laricchia

