Coronavirus più pericoloso della normale influenza: ecco perché bisogna stare a casa

Con 231 contagi e 7 vittime il coronavirus sta destando molta preoccupazione fra il popolo italiano, ora al terzo posto nel mondo per numero di contagi dopo Cina e Corea del Sud. Le autorità di ogni singola regione stanno attuando misure di sicurezza sempre più stringenti per contenere il più possibile questa epidemia, anche a discapito della produzione e del lato economico.

La situazione sta rapidamente degenerando a causa della psicosi e della paura generata dai mass media: ecco che la gente si riversa nei supermercati per fare provviste e nelle farmacie vanno a ruba mascherine e flaconcini di amuchina anche a costi esagerati. Se da un lato potrebbe sembrare una grande esagerazione, dall’altro è anche vero che la prevenzione è assolutamente necessaria per bloccare al più presto l’epidemia, la quale potrebbe avere conseguenze decisamente poco positive per la nostra penisola.

Il coronavirus Covid-19 NON È come la normale influenza stagionale

Le differenze tra i due virus sono notevoli soprattutto per quel che riguarda l’infettività e la mortalità. A ribadirlo ancora una volta è Marco de Nardin, medico rianimatore e direttore di Med4Care: “Il problema del coronavirus – spiega il noto dottore – non è la sua gravità, ma il fatto che è molto più infettivo dell’influenza stagionale, ciò vuol dire che si trasmette con enorme facilità. Di norma l’influenza colpisce nell’arco di una stagione, supponiamo in 5 mesi, circa il 10% della popolazione. Quindi colpisce circa 5 milioni di italiani nell’arco di circa 150 giorni. La mortalità è dello 0,1%, quindi abbiamo circa 5000 morti (quasi tutti anziani) ogni anno. Per ogni morto supponiamo di avere circa 4-5 pazienti in rianimazione, per tenerci larghi, e che tutti vadano messi in terapia intensiva. Mettiamo quindi 25.000 persone in terapia intensiva in 150 giorni, con degenza media di 7 giorni, ciò significa 1000-2000 pazienti al giorno in terapia intensiva in Italia durante l’inverno”. Di seguito percentuali e proiezioni ipotetiche sull’influenza stagionale:

Infettività: 10% circa (dati reali) = 50 milioni (numero di esempio) * 10% = 5 milioni di infetti, molti dei quali inconsapevoli.

circa (dati reali) = 50 milioni (numero di esempio) * 10% = 5 milioni di infetti, molti dei quali inconsapevoli. Mortalità: 0,1% stimata = 5000 persone in 150 giorni.

stimata = in 150 giorni. Critici, che richiedono la terapia intensiva (dato stimato): 25.000 persone in 150 giorni. con circa 4000 posti letto disponibili in Italia

La situazione cambia nettamente col coronavirus Covid-19, come spiega De Nardin: “Ricordiamoci che la grande differenza è che il Coronavirus è estremamente più infettivo e potrebbe infettarci, anziché in 150 giorni, in 30-60 giorni. Supponiamo 60 giorni. Ricordiamo che non esistono dati certi riguardo la potenzialità di persone che esso può infettare. Bisogna tenere conto che è un virus “nuovo” e che potenzialmente potrebbe colpire fino al 60-80% della popolazione, se non vengono prese misure per contenerlo, come ha dichiarato il Professor Gabriel Leung, preside della facoltà di medicina dell’Università di Hong Kong e uno dei maggiori esperti dell’epidemia di Coronavirus, che ha partecipato lo scorso 11 febbraio a una riunione di massimi esperti mondiali di epidemiologia alla WHO di Ginevra.” Di seguito percentuali e proiezioni ipotetiche sul coronavirus Covid-19:

Infettività: 60% potenziale (dati stimati) = 50 milioni * 60% = 30 milioni di infetti , di cui la stragrande maggioranza inconsapevoli.

potenziale (dati stimati) = 50 milioni * 60% = , di cui la stragrande maggioranza inconsapevoli. Mortalità: 1-2% stimata.

stimata. Critici, che richiedono la terapia intensiva: 5% = 1.500.000 persone in 60 giorni. quindi circa 300.000 persone che dovrebbero stare contemporaneamente in terapia intensiva.

“Ma con soli 4000 posti letto – prosegue De Nardin – come è possibile sostenere questi numeri? Come possiamo mettere 300.000 persone in terapia intensiva quando abbiamo solo 4000 letti?”

ECCO PERCHÈ È NECESSARIO STARE A CASA

“Se state a casa, la gente si infetta poco alla volta. Molti non se ne accorgono. Gli altri, specialmente gli anziani, ma anche qualche giovane, noi medici e infermieri li prendiamo, li mettiamo in terapia intensiva, li curiamo e ve li restituiamo. Un poco alla volta”. Infine, conclude il medico: “Se invece tutti escono di casa il rischio è che si infettino tutti insieme e che quindi non riusciamo a gestirli, con un aumento importante della mortalità.”

In conclusione, per prevenire la diffusione del coronavirus è indispensabile restare in casa ed evitare luoghi affollati o potenzialmente a rischio. È importantissimo evitare che il virus si diffonda definitivamente, pertanto è giusto non farsi prendere dal panico e dalla psicosi, ma è altrettanto giusto prendere le dovute precauzioni.

A cura di Raffaele Laricchia

