Dagli Usa speranze per un vaccino contro il Coronavirus: “vicini test sull’uomo”

Si apre un’altra strada per il vaccino anti Coronavirus. Il quotidiano economico Wall Street Journal ha dichiarato che la casa farmaceutica americana Moderna Inc. ha spedito il primo lotto del suo vaccino contro il Coronavirus, sviluppato rapidamente, ai ricercatori del governo degli Stati Uniti, i quali lanceranno i primi test umani per verificare se il vaccino sperimentale possa aiutare a sopprimere l’epidemia originaria della Cina.

Moderna ha inviato nelle ultime ore fiale di vaccino dal suo impianto di produzione di Norwood, Massachusetts, all’Istituto Nazionale delle Allergie e Malattie Infettive di Bethesda. Ora la sperimentazione clinica dovrebbe partire entro la fine di Aprile, su circa 20-25 volontari sani, al fine di verificare se due dosi del vaccino sono sicure e inducono una risposta immunitaria che probabilmente potrebbe proteggere dalle infezioni.

I tempi per avere il vaccino sul mercato

Se la sperimentazione partirà come detto nell’ultima parte di Aprile, i risultati iniziali del test potrebbero essere disponibili tra luglio e agosto. Un vaccino potrebbe per tanto essere in commercio non prima del 2021. L’immunologo Anthony Fauci, a capo del Nih, ha detto che è possibile che la diffusione del coronavirus diminuisca durante i mesi più caldi, ma che poi ritorni il prossimo inverno e diventi un virus stagionale come l’influenza, rendendo utile un vaccino.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook