Le condizioni meteo possono favorire o meno la diffusione del coronavirus?

I virus sono parassiti estremamente piccoli e privi di cellula che per riprodursi hanno bisogno di legarsi ad altre cellule come quelle animali e vegetali. Tuttavia i virus sono in grado di sopravvivere anche all’esterno, seppur per limitati periodi di tempo. Essi sono in grado di muoversi sulla terra, nell’aria e nell’acqua solitamente per poche ore, ma in alcuni casi anche per molto più tempo come vedremo a breve.

Solitamente i virus sono in grado di ambientarsi e resistere, in attesa del corpo da infettare, in luoghi freddi e asciutti. Non a caso il coronavirus ha trovato le condizioni climatiche ideali per sopravvivere nella provincia di Wubei, in Cina: il clima locale è abbastanza secco tra settembre, ottobre e novembre dove riescono a precipitare mediamente tra 30-40 mm di pioggia al mese. Piuttosto basse anche le temperature nel periodo autunnale soprattutto di notte. Pertanto almeno da queste prime impressioni si potrebbe ipotizzare che il coronavirus Covid-19, come tanti altri virus, riesca a resistere maggiormente in luoghi asciutti, siccitosi e più freddi. Il caldo, soprattutto quello umido, impedisce al virus di sopravvivere all’esterno per lunghi periodi di tempo (ipotesi da verificare per il nuovo coronavirus Covid-19). Allo stesso tempo durante la stagione estiva diventa più forte anche il sistema immunitario dell’uomo grazie ai minori sbalzi termici, ben più probabili durante l’inverno.

Possono intervenire anche altri fattori meteorologici?

I meccanismi con cui i virus riescono a muoversi in atmosfera (aerosolizzazione dei virus) non sono ancora del tutto chiari al mondo scientifico. Alcuni studi suggeriscono che questi microrganismi vengono trascinati soprattutto dai venti forti che sollevano polveri e spruzzi di mare.

Per esempio durante le ondate di caldo provenienti dal Sahara, le nuvole cariche di pulviscolo desertico possono trasportare al loro interno diversi tipi di virus, fortunatamente innocui per l’uomo (un po’ meno per le piante). Dopo che il pulviscolo raggiungere le nostre regioni, questi virus riescono a depositarsi al suolo e a resistere all’interno delle microparticelle di polvere. È stato dimostrato che virus e batteri provenienti dal nord Africa possono raggiungere l’Europa o un nuovo ecosistema grazie alle condizioni meteo (in questo caso venti forti e asciutti) e sopravvivere se vi trovano le condizioni adatte.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook