Coronavirus: ecco le semplice regole per mantenere puliti gli ambienti ed evitare la diffusione del virus

Vi abbiamo parlato nei giorni scorsi di come il Coronavirus rappresenti un pericolo soprattutto per la sua alta infettività e dunque la capacità di diffondersi notevolmente, a differenza di una normale influenza.

Gli esperti hanno dichiarato infatti che il Coronavirus presenta la capacità di poter rimanere infettivo sulle superfici degli oggetti a temperatura ambiente fino a 9 giorni. In compenso non è molto resistente e vari tipi di disinfettanti sono in grado di annientarlo.

L’OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità in collaborazione con l’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha comunicato in questi ultimi giorni delle regole da seguire per mantenere gli ambienti domestici il più possibile puliti, in modo da contrastare una possibile diffusione del Coronavirus.

Quali prodotti usare per disinfettare casa?

I disinfettanti chimici che possono contrastare o debellare il nuovo Coronavirus (COVID-19) devono essere a base di candeggina/cloro, solventi, etanolo al 70%, acido peracetico e cloroformio. Per disinfettare casa ai tempi del Coronavirus è importante sapere che alcuni disinfettanti devono avere una certa percentuale di concentrazione per essere davvero efficaci.

L’epidemiologo Gianni Rezza, dell’Istituto Superiore di Sanità ha affermato che per i disinfettanti a base di alcol, come ad esempio l’etanolo, risultano davvero efficaci se la concentrazione è al 70%, mentre per quelli a base di cloro o candeggina ne basta l’1%.

Il Ministero della Salute raccomanda di disinfettare casa prima con acqua e detergenti comuni, in seguito utilizzare disinfettanti chimici. In caso di ambienti dove abbiano soggiornato casi certi di COVID-19, le operazioni di pulizia vanno effettuate soprattutto sulle superfici toccate più di frequente, come porte, finestre, servizi igienici.

Oltre a disinfettare casa è opportuno anche ventilare gli ambienti dopo l’uso di prodotti chimici. Per quanto riguarda la biancheria da letto e da bagno si consiglia di sottoporli a cicli di lavaggio con acqua calda a 90° e detergente.

A cura di Francesco Ladisa

