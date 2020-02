Emilia: temperatura crollata di 23°C in due giorni in Appennino, finalmente la neve!

Dal caldo al freddo! Non ci sono mezze misure per l’Emilia in questo estremo inizio di settimana. Dopo la siccità e la mitezza eccezionale per il periodo, capace di far toccare temperature di ben +23°C nella giornata di lunedì sui 700-800 metri di altitudine, oggi è tornato prepotentemente l’inverno con un piccolo carico di neve!

L’aria fredda ha invaso tutta la regione e buona parte del centro-nord ( entro sera raggiungerà il sud) ma il calo termico più sostanzioso ha riguardato proprio la fascia montuosa emiliano-romagnola dove a causa dei caldi venti favonici di inizio settimana la colonnina di mercurio era schizzata oltre i 20°C con gran facilità. Clima primaverile anche in pianura, dove ancora stamattina si toccavano i 17°C.

All’arrivo dell’aria fredda nel primo pomeriggio, la temperatura è radicalmente crollata: sull’Appennino emiliano la colonnina di mercurio è scesa sin verso lo zero a quote di 700-800 metri (perdendo quindi ben 23°C rispetto a lunedì) ed è tornata anche la neve! Accumuli sostanziosi oltre i 1000 metri (tra 3 e 10 cm).

La temperatura è crollata anche in pianura di oltre 10°C: Bologna, Modena, Imola, Faenza e Cesena hanno toccato i 5-6°C durante i forti rovesci, anche carichi di grandine, avvenuti nel pomeriggio.

Il tempo migliorerà rapidamente in serata e soprattutto nella notte: domani tempo stabile ma da domenica si aprirà un periodo molto instabile con tanta pioggia e neve in montagna!

A cura di Raffaele Laricchia

