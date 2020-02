Forti temporali, violenta grandinata su Udine totalmente imbiancata

L’arrivo dell’aria più fredda di origine artica, come ampiamente previsto, sta arrecando un forte guasto del tempo su diverse regioni del nord, in particolar modo su Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Proprio sull’alto Adriatico si sta sviluppando una depressione abbastanza profonda, in grado di generare temporali e forti acquazzoni.

Dopo un lungo periodo di siccità sta piovendo su diverse aree del nord-est e in alcuni casi non mancano forti grandinate, scaturite dai netti contrasti termici (teniamo presente che fino a poche ore fa c’erano temperature superiori ai 14-15°C al suolo, mentre in alta quota giungono temperature fino a -32/-34°C).

Dopo la forte grandinata nel ravennate vi segnaliamo un altro intenso episodio grandinigeno avvenuto su Udine: la città friulana è stata totalmente imbiancata e la temperatura è crollata a 5°C. Tra la grandine è presente anche la gragnola tipica delle ondate di freddo. Non ci sono segnalazioni di danni al momento.

A cura di Raffaele Laricchia

