Marzo, finalmente inverno! Tanta pioggia e neve a inizio settimana

La perturbazione che in queste ore sta attraversando l’Italia è solo il preludio di un importante “cambio di pattern” a livello europeo, ovvero un netto cambiamento delle condizioni meteo quantomeno nel Mediterraneo dopo tantissima siccità e mitezza. Le previsioni meteo per i prossimi giorni sono all’insegna della pioggia e della neve su quasi tutta Italia, come da tempo non si vedeva.

Dopo un inverno anomalo in lungo e in largo, sia dal punto di vista delle piogge che delle temperature, la stagione fredda si sta risvegliando proprio sul finire, proprio in prossimità dell’avvio della primavera. Si, perché dal 1° marzo avrà inizio la primavera meteorologica (da non confondere con la primavera astronomica che comincerà il 20 del prossimo mese) ma ovviamente si tratta di un periodo dove il tempo può ancora presentarsi pienamente invernale con freddo e neve a bassa quota.

Marzo si apre col maltempo, intensa perturbazione in arrivo!

Dopo un momentaneo miglioramento tra venerdì e sabato, le correnti atlantiche cariche di umidità raggiungeranno l’Italia a partire da domenica: sul finire di settimana avremo quindi un iniziale peggioramento del tempo con piogge specie su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino, Emilia e Liguria.

Clima complessivamente gradevole con temperature ancora oltre le medie del periodo.

Il vero peggioramento arriverà tra lunedì 2 e martedì 3 – Un vortice di bassa pressione si formerà nel Mediterraneo occidentale, a ridosso della Francia, muovendosi in breve tempo verso la nostra penisola dove svilupperà un’estesa ondata di maltempo. Tra lunedì e martedì con alta probabilità pioverà su gran parte del nord, anche sui settori nord-occidentali come Liguria, Piemonte e Lombardia ultimamente dimenticate dalla pioggia. Il maltempo coinvolgerà anche tutto il centro-sud, comprese le isole maggiori con tanta pioggia.

Sarà peggioramento in chiaro stampo tardo autunnale con tanta pioggia su pianure e colline (anche con accumuli superiori ai 50-60 mm sulle regioni tirreniche) e tanta neve su Alpi e Appennini.

A cura di Raffaele Laricchia

