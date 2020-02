Meteo: nubi, piogge e vento forte imminente. Primi fenomeni sul nord-est

L’alta pressione sta rapidamente abbandonando l’Italia per far posto ad un’incursione di aria fredda proveniente dal nord Atlantico e che proprio in queste ore sta impattando sui versanti esteri dell’arco alpino. Le prime piogge stanno interessando le aree pedemontane del Friuli Venezia Giulia tra udinese, goriziano e triestino dove vengono segnalate anche locali grandinate.

Altrove ancora cieli sereni o poco nuvolosi, ma il vento inizia gradualmente ad intensificarsi soprattutto sulle Alpi e in Appennino dove si registrano raffiche tra i 40 e 70 km/h (attorno alle 09.00 del mattino).

Nelle prossime ore il tempo peggiorerà nettamente su tante regioni e seguirà anche un cospicuo calo delle temperature, come già annunciato ieri. Ricordiamo, ovviamente, che si tratta di una perturbazione molto rapida soprattutto per il nord-est (durata di poche ore, tanto che già stasera migliorerà nettamente).

Previsioni meteo per oggi 26 febbraio 2020

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Tra tarda mattina e pomeriggio si svilupperà una depressione abbastanza profonda (994 hpa) sull’alto Adriatico, a ridosso del Veneto. Questa depressione porterà piogge sul nord-est (soprattutto in Friuli Venezia Giulia) con neve in graduale calo di quota fino in bassa collina entro sera. Nel frattempo, quindi, la temperatura crollerà rapidamente di oltre 10-12°C.

Tra pomeriggio e sera la perturbazione porterà maltempo anche sulle regioni centrali, in Calabria, in Campania, in Sardegna e sulla Sicilia settentrionale. In tarda serata le piogge, anche con temporali, raggiungeranno la Puglia. La neve scenderà sull’Appennino centrale, tra Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio oltre i 700 metri e localmente anche sui 500 metri (Marche e Toscana). Temperature in calo netto stasera su tutto il centro-sud localmente anche di oltre 13-14°C rispetto a ieri.

Attenzione ai forti venti di di maestrale su pianura Padana, Toscana, Lazio e Sardegna nella seconda parte della giornata, con raffiche localmente oltre i 100 km/h. Venti forti di bora su Veneto ed Emilia Romagna, forte libeccio invece su Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook