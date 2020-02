Meteo Protezione Civile domani: nuovo peggioramento su regioni tirreniche

Le condizioni meteo nella giornata di domani saranno inizialmente stabili, ma nella seconda parte del giorno è atteso un peggioramento che interesserà in particolar modo le regioni tirreniche della nostra penisola.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Giovedì 27 Febbraio 2020

Precipitazioni:

– dal pomeriggio sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali della Toscana, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– da isolate a sparse dal pomeriggio, localmente a carattere di rovescio, su Liguria di Levante, Appennino Emiliano, restanti settori della Toscana, Umbria, Lazio orientale e centro-meridionale, settori occidentali di Abruzzo e Molise, Campania settentrionale, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: sparse sui settori alpini settentrionali, con apporti al suolo da deboli a moderati; sull’Appennino centro-settentrionale inizialmente al di sopra degli 800-1000 m, in rialzo al di sopra dei 1200-1500 m, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale e sensibile diminuzione su tutta la penisola.

Venti: inizialmente forti nord-occidentali sui settori tirrenici e adriatici del Centro-Sud peninsulare e localmente su quelli ionici, con locali raffiche di burrasca specie sulla Puglia, in generale attenuazione del corso della giornata; inizialmente forti nord-occidentali sulla dorsale appenninica e sui rilievi delle isole maggiori, in attenuazione dal mattino e in nuova intensificazione dal pomeriggio-sera fino a burrasca, con raffiche di burrasca forte sui crinali; tendenti a forti sud-occidentali con raffiche di burrasca dal pomeriggio-sera sulla Sardegna settentrionale e sulle coste toscane a nord dell’Elba.

Mari: inizialmente agitati il Mare di Sardegna, il Tirreno centro-meridionale e l’Adriatico centro-meridionale, in attenuazione fino a molto mossi; molto mossi tutti i restanti bacini, dal pomeriggio tendente a molto agitato il Mar Ligure e ad agitati il Tirreno centrale ed il Mare di Sardegna.

A cura di Francesco Ladisa

