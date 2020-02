Antartide: il ghiaccio si tinge di rosso come il sangue

Un fenomeno affascinante ma allo stesso tempo inquietante si è manifestato in Antartide davanti agli occhi dei pochi presenti, esattamente all’esterno della base ucraina Vernadsky sull’isola di Galindez. I ghiacci dell’area hanno cambiato il proprio colore presentando vaste chiazze rosse, come delle vere e proprie macchie di sangue sulla neve.

Di cosa si è trattato? Nulla di macabro fortunatamente: a stravolgere la colorazione della neve ci ha pensato l’abbondante fioritura di una microscopica alga, improvvisamente esplosa a causa dell’aumento delle temperature sull’isola ai margini dell’Antartide.

Gli esperti ucraini lì presenti hanno subito immortalato il paesaggio tinto di rosso, apparso inizialmente come un qualcosa di macabro. Dopo le dovute analisi al microscopio è emersa la presenza di queste micro alghe all’interno della neve: si tratta della Chlamydomonas nivalis, un’alga verde unicellulare comune in diverse regioni polari e alpine. Essa dorme durante l’inverno per poi fiorire con l’avanzare dell’estate approfittando del parziale scioglimento dei ghiacci.

Tuttavia a causa dell’aumento termico improvviso degli ultimi giorni la fioritura è avvenuta con largo anticipo sulla tabella di marcia. Purtroppo la variazione del colore del ghiaccio diminuisce l’effetto albedo e di conseguenza il ghiaccio tende a sciogliersi con più facilità.

Da cosa deriva il colore rosso? Da “giovane”, l’alga appare verde per via degli organelli (cloroplasti) che fanno la fotosintesi ed è dotata di due piccole code che le permettono di nuotare. Appena diventata matura, l’alga perde la sua mobilità e per sopravvivere al gelo estremo sviluppa una seconda parete cellulare isolante e uno strato di pigmenti rossi (carotenoidi) che le danno una particolare colorazione che va dall’arancione al rosso.

A cura di Raffaele Laricchia

