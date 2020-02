Campania: avvertita scossa di terremoto moderata nel golfo di Salerno

Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata nella tarda notte di oggi 27 febbraio 2020, alle 05.52, nel golfo di Salerno, in Campania.

Secondo i dati dell’INGV si è trattato di un sisma di magnitudo 3.0 sulla scala richter, con ipocentro profondo circa 34 km nel sottosuolo. Epicentro individuato in mare, nel golfo di Salerno, a circa 16 km dai centri abitati di Castellabate e Agropoli.



Il sisma è stato avvertito debolmente per pochi attimi lungo le coste del Cilento, nel tratto compreso tra Battipaglia, Paestum e Castellabate. Diverse le segnalazioni giunte in redazione. Ovviamente non ci sono danni a cose o persone.

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook