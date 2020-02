Forte nevicata su Aosta dopo il caldo anomalo, le immagini

Dopo il caldo anomalo dell’inizio di settimana, capace di far schizzare le temperature ben oltre i 20°C su tante aree del centro-nord, le temperature sono tornate su valori consoni al periodo grazie ad una perturbazione giunta ieri, con venti forti e rovesci.

Un altro fronte perturbato si sta muovendo verso l’Italia e proprio in questi minuti sta impattando l’arco alpino occidentale dove sta generando copiose nevicate soprattutto sulle aree di confine. Anche la Valle d’Aosta sta facendo i conti con forti nevicate fino a quote bassissime nelle vallate: la neve ha raggiunto anche Aosta dove in poco più di un’ora sono caduti alcuni centimetri di neve fresca. La temperatura è crollata a 0°C in città.

Pensate che lunedì 24 febbraio Aosta batteva tutti i record di temperatura per questo mese, registrando ben 25°C di massima. Dopo quel caldo anomalo, tipico dell’estate per Aosta, è tornata la neve.

Nelle prossime ore continuerà a nevicare su gran parte della regione, salvo poi un esaurimento dei fenomeni in tarda serata.

A cura di Raffaele Laricchia

