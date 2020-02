Forte vento in Puglia, danni a Bari: alberi sradicati e una tettoia crollata

Come preannunciato dall’allerta meteo della Protezione Civile, forti venti hanno colpito nelle ultime ore il Sud Italia creando diversi disagi.

In Puglia il vento forte sta provocando danni soprattutto nella provincia di Bari, dove si è passati dalle raffiche di libeccio di ieri a quelle di maestrale della giornata odierna.

Nel capoluogo si registrano diversi interventi dei vigili del fuoco con il supporto della Polizia locale, dal centro ai quartieri più periferici, soprattutto nella notte e nelle prime ore del mattino. Non si segnalano comunque feriti.

Il vento ha abbattuto diversi alberi, ad esempio in via Caldarola, via Bissolati e sulla ss 16 verso Torre a Mare. Intervento dei vigili del fuoco anche in via Bovio, nel quartiere Libertà, dove una tettoia è stata divelta dal vento ed è volata, provocando non pochi danni. Nel porto di Bari, partenza rinviata per due traghetti diretti in Albania a causa del mare agitato.

A cura di Francesco Ladisa

