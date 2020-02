Freddo e vento forte al sud, neve sul Gargano, fiocchi a San Giovanni Rotondo

Le temperature sono letteralmente crollate su tutto il sud dopo l’eccezionale mitezza fuori stagione dei giorni scorsi, quando la colonnina di mercurio si era portata a più riprese oltre i 20°C. L’arrivo di una massa d’aria fredda dal nord Atlantico ha permesso un netto calo termico localmente anche di 13-15°C (specie tra Puglia e Basilicata), ma anche sul resto del sud sin verso la Sicilia il calo termico è stato sostanzioso.

Ad acutizzare la sensazione del freddo ci pensano i forti venti di maestrale che con notevole intensità stanno sferzando il Meridione: le raffiche più forti le troviamo in Puglia, sui litorali adriatici, dove si registrano punte fino a 60-70 km/h. Maestrale sostenuto anche sul resto del sud ma con entità minore.

Il crollo delle temperature ha favorito il ritorno della neve sino a quote di bassa montagna al sud: i fiocchi di neve nella notte sono caduti tra Campania, Basilicata e Molise oltre i 900-1000 metri, dopodichè i fenomeni si sono concentrati principalmente sulla Puglia: qui nevica sul Gargano oltre i 600-700 metri di altitudine come si evince dallo scatto della webcam della foresta Umbra (foto in alto). Al suolo presente un lieve manto nevoso. Qualche fiocco di neve sta cadendo anche su San Giovanni Rotondo, situata a circa 500 metri. Residue nevicate proseguiranno sino alla tarda mattina, dopodichè il tempo tenderà gradualmente a migliorare su tutta la regione.

Cieli sereni sul resto del sud, mentre il vento si attenuerà dal pomeriggio.

A cura di Raffaele Laricchia

