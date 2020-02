Grave incendio a Strasburgo, a fuoco edificio di 7 piani: vittime e feriti

Un grave incendio si è verificato nella notte in Francia, nella città di Strasburgo, in un edificio di sette piani.

Il bilancio è gravissimo: cinque persone hanno perso la vita e sette sono rimaste ferite a causa del rogo divampato per cause ancora da accertare. Lo hanno reso noto i Vigili del fuoco, aggiungendo che l’edificio si trova in Rue de Barr, vicino la stazione.

Secondo le edizioni online dei media francesi i pompieri sono stati chiamati intorno alle ore 1,16 a causa della presenza di un fumo denso nella tromba della scale del palazzo dove c’è anche un istituto di credito. Quarantotto pompieri, intervenuti con 23 automezzi, hanno lavorato nella notte mettendo in salvo almeno 23 persone che sono poi state trasferite in una palestra dove si trovano tuttora.

A cura di Francesco Ladisa

