Sui social impazza la sfida della scopa in equilibrio: interviene perfino la Nasa!

Avrete visto anche voi nelle ultime ore e in particolare nella giornata di ieri i tanti post che mostravano foto di scope in equilibrio sul pavimento: trattasi di una sfida, la “Broomstick Challenge” che ha impazzato su Facebook, Instagram e simili divenendo virale in poco tempo.

La “competizione” consiste proprio nel riuscire a far mantenere in equilibrio da sola in verticale una scopa, dimostrando naturalmente di avercela fatta con tanto di foto e hashtag #BroomstickChallenge.

La scopa dovrebbe mantenersi in piedi da sola solo in un determinato giorno (ieri) grazie alla particolare inclinazione dell’asse terrestre. Almeno questa era la diceria con cui si presentava la sfida: naturalmente nella giornata di ieri o in altri giorni non è accaduto nulla di particolare sulla terra che potesse influenzare l’equilibrio di una scopa (o di altri oggetti) diversamente rispetto ad altri periodi.

In tanti, consapevoli di ciò, hanno comunque condiviso la propria foto con la scopa in equilibrio e alimentato la sfida per puro divertimento, altri sicuramente avranno abboccato alla “bufala”.

La “Broomstick Challenge”, nata in realtà già nei primi giorni di Febbraio (il 10 sulla piattaforma Tik Tok) e diffusasi ieri sui social network più famosi, è diventata così virale da attirare l’attenzione perfino della Nasa. In un post su Twitter, l’agenzia spaziale americana ha dichiarato: “Stiamo facendo una pulizia completa della bufala riguardante la #BroomstickChallenge. Prova a farla oggi, domani o anche il giorno successivo: funzionerà ogni volta. È solo una questione di fisica”. In un altro, invece, la Nasa ha postato un video in cui l’astronauta Alvin Drew e la scienziata Sarah Noble rispondono proprio in merito, dimostrando che la fisica di base che permette alle scope di rimanere perfettamente in piedi funziona tutti i giorni dell’anno, non solo il 10 febbraio.

Di fatti, tutte le scope restano in posizione verticale quando vengono posizionate in modo tale che le setole possano fungere da treppiede, grazie al centro di gravità basso. E questo accadrà, come spiegato, in qualsiasi giorno dell’anno. Provare per credere! 😀

A cura di Francesco Ladisa

