Ultim’ora – Ospedale Sacco di Milano: isolato ceppo italiano del Coronavirus

I ricercatori dell’Ospedale Sacco di Milano hanno dichiarato all’Ansa attraverso la voce del professor Massimo Galli di aver isolato il ceppo italiano del Coronavirus.

Il risultato è stato ottenuto grazie al lavoro di ricerca che procede ininterrottamente da Domenica scorsa, coordinato dalla professoressa Claudia Balotta. Il team che ha condotto il lavoro è formato da Alessia Loi, Annalisa Bergna e Arianna Gabrieli, precarie, insieme al collega polacco Maciej Tarkowski e al professor Gianguglielmo Zehender.

“Abbiamo isolato il virus di quattro pazienti di Codogno”, spiega il professor Galli aggiungendo che “siamo riusciti a isolare virus autoctoni, molto simili tra loro ma con le differenze legate allo sviluppo in ogni singolo paziente”.

La scoperta potrà consentire ora ai ricercatori di “seguire le sequenze molecolari e tracciare ogni singolo virus per capire cos’è successo, come ha fatto a circolare e in quanto tempo“. Il passo successivo sarà quello di studiare lo sviluppo di anticorpi e quindi di vaccini e di cure da parte dei laboratori farmaceutici.

A cura di Francesco Ladisa

