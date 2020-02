Luminosa meteora in pieno giorno attraversa Italia e Balcani, il video

Continuano ad arrivare immagini sensazionali della meteora che questa mattina ha attraversato l’Europa meridionale tra Italia e Balcani, regalando uno spettacolo visivo davvero unico e indimenticabile. Ve ne abbiamo parlato in questo articolo.

Solitamente questi fenomeni sono più facilmente visibili nelle ore serali e notturne e quasi mai in pieno giorno a causa della luce, importante elemento di disturbo. Tuttavia in caso di meteoriti abbastanza grandi lo spettacolo è garantito anche in pieno giorno come avvenuto stamattina. Migliaia di persone del nord Italia e sui Balcani hanno avvistato questa palla infuocata, meglio nota come “bolide“, attraversare il cielo in pochi istanti. Spettacolare quest’altro video, registrato in Croazia, che ci giunge in redazione:

/// IL VIDEO del meteorite visto dalle Marche, vedi QUI///

Il meteorite ha attraverso il nord Italia da ovest verso est, per poi giungere sui Balcani dove si è disintegrato in alta atmosfera lasciando una scia di fumo e detriti. Fortunatamente non ha toccato il suolo, pertanto sono esclusi danni a cose o persone. Si è trattato, semplicemente, di un magnifico spettacolo della natura che i più fortunati ricorderanno a vita.

Per saperne di più – La scia luminosa viene definita comunemente “bolide“. Si tratta più correttamente di un meteoroide, un frammento di materiale roccioso o metallico (piccolo asteroide), dalle dimensioni che possono variare da quella di un granello di sabbia sino a quelle di enormi massi, anche con 100 metri di diametro. Esso diventa luminoso (sia per cause termiche sia per fenomeni di ionizzazione) nell’attraversare la parte più densa dell’atmosfera terrestre. La Terra viene colpita ogni anno da centinaia di meteoroidi, e in alcuni casi questi sono così grossi da causare anche boati ben udibili al suolo. Prende il nome di meteorite ciò che rimane dopo l’ablazione atmosferica di un meteoroide.

A cura di Raffaele Laricchia

