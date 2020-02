Meteorite nei cieli del centro-nord: FOTO e VIDEO del fenomeno

Una scia luminosa è stata osservata nei cieli del Centro-Nord Italia nella mattinata di oggi, attorno alle ore 10:35.

Come vi abbiamo raccontato in un precedente articolo, si è trattato di un meteorite particolarmente luminoso, che ha generato un bagliore durato pochi secondi, a cui ha fatto seguito una più persistente scia bianca (gas) alle sue spalle, causata proprio dal deterioramento della meteora a contatto con l’atmosfera.

La scia è stata avvistata soprattutto nel nord Italia, fra Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, e in parte del Centro, specialmente dalle Marche.

Poco fa è stato diffuso un primo video che mostra il momento della caduta del meteorite ripreso dalla telecamera di bordo di un’auto, nei pressi di Fano.

Vi mostriamo il filmato e anche alcune foto che mostrano la scia bianca subito dopo l’esplosione del meteorite.

Il video è stato pubblicato dal sito occhioallanotizia.it

Questo fenomeno viene definito comunemente bolide. Si tratta più correttamente di un meteoroide, un frammento di materiale roccioso o metallico (piccolo asteroide), dalle dimensioni che possono variare da quella di un granello di sabbia sino a quelle di enormi massi, anche con 100 metri di diametro. Esso diventa luminoso (sia per cause termiche sia per fenomeni di ionizzazione) nell’attraversare la parte più densa dell’atmosfera terrestre. La Terra viene colpita ogni anno da centinaia di meteoroidi, e in alcuni casi questi sono così grossi da causare anche boati ben udibili al suolo. Prende il nome di meteorite ciò che rimane dopo l’ablazione atmosferica di un meteoroide.