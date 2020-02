Protezione Civile: conferenza stampa su Coronavirus, bilancio sale a 821 casi e 21 morti

La Protezione Civile ha fatto il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus con la consueta conferenza stampa quotidiana, conclusasi poco fa.

Sulla base degli ultimi aggiornamenti sono 821 i casi di coronavirus nel nostro Paese, a cui si aggiungono 46 guariti e 21 decessi. Lo ha affermato il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.

Tra gli 821 malati, ha chiarito Borrelli, 412 sono asintomatici o con sintomi lievi, e sono in isolamento domiciliare; 345 sono ricoverati in ospedale; 64 in terapia intensiva. «I deceduti di oggi sono ultraottantenni e un ultrasettantenne. Vorrei precisare che non possiamo dire al momento se siano decedute per il coronavirus o in conseguenza. Questo è un lavoro che farà l’Istituto Superiore di Sanità», ha precisato.

Intanto, l’intenzione della Regione Lombardia è di «mantenere per un’altra settimana» le misure di contenimento del virus «in zona rossa e gialla». «Le misure adottate domenica scorsa alla luce dei dati sono assolutamente valide e permettono di controllare la diffusione del virus ed evitare che il virus colpisca tutta la regione. Solo con 14 giorni possiamo capire se la diffusione passerà da 1 a 2 a 1 a 1», ha detto l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera.

A cura di Francesco Ladisa

