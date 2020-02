Ultim’ora: meteorite solca i cieli del Nord Italia fin sui Balcani

Una intensa scia luminosa è stata avvistata pochi minuti fa nei cieli del Nord Italia. Tantissime le segnalazioni in questi minuti su social network e siti web.

La scia è stata avvistata attorno alle 10.35 di questa mattina, soprattutto nell’area di nord-est, fra Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche; ma le segnalazioni arrivano anche dalla Croazia.

Tantissime le segnalazioni da Bologna, Modena, Rimini, Ferrara, Ravenna: migliaia di persone hanno osservato chiaramente una luce abbagliante in cielo ed una scia luminosa piuttosto vistosa, nonostante la presenza della luce diurna. La “palla di fuoco” si è mossa da ovest verso est, dirigendosi sui Balcani dove, scendendo ulteriormente di quota, è esplosa lasciando una scia di detriti e gas alle sue spalle.

A causare il fenomeno è stato un meteorite che ha raggiunto l’atmosfera terrestre e si è reso visibile in cielo. Al momento non abbiamo ulteriori informazioni ma la meteora non dovrebbe aver raggiunto la superficie terrestre, causando quindi possibili danni.

E’ stato sicuramente uno dei “bolidi” più vistosi degli ultimi anni, considerando anche che siamo in pieno giorno ed è meno facile individuare una scia luminosa rispetto a quando è buio.

Questo fenomeno viene definito comunemente bolide. Si tratta più correttamente di un meteoroide, un frammento di materiale roccioso o metallico (piccolo asteroide), dalle dimensioni che possono variare da quella di un granello di sabbia sino a quelle di enormi massi, anche con 100 metri di diametro. Esso diventa luminoso (sia per cause termiche sia per fenomeni di ionizzazione) nell’attraversare la parte più densa dell’atmosfera terrestre. La Terra viene colpita ogni anno da centinaia di meteoroidi, e in alcuni casi questi sono così grossi da causare anche boati ben udibili al suolo. Prende il nome di meteorite ciò che rimane dopo l’ablazione atmosferica di un meteoroide.

Immagine di apertura di repertorio

A cura di Francesco Ladisa

