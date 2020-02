Grande e disastrosa invasione di locuste: dopo l’Africa si prepara l’Asia

Ve ne parlammo alcuni giorni fa e purtroppo gli aggiornamenti sulla più grande invasione di locuste del secolo sono drammatici. Il fenomeno è passato in secondo piano a causa del coronavirus, ma merita altrettanta attenzione considerando che ora sono due i Continenti a subirne gli effetti.

Dopo l’Africa, infatti, vere e proprie nubi distruttive di locuste si stanno muovendo verso il Medio Oriente e il continente asiatico in generale. Per i campi si tratta di un vero e proprio flagello: le locuste hanno devastato tutti i raccolti di Somalia, Kenya, Etiopia, Sudan ed Egitto. Negli ultimissimi giorni questi temibili insetti hanno avvolto anche i campi della penisola arabica, soprattutto quelli di Yemen, Arabia Saudita, Bahrain e finanche su Pakistan, India e a ridosso della Cina.

Le immagini che arrivano dall’Arabia e dal Barhain sono spaventose: nuvole di cavallette senza fine riescono quasi ad oscurare i cieli e ad abbassare la visibilità. Gli sciami si muovono a gran velocità tanto che riescono a percorrere fino a 150 km al giorno e nel frattempo riescono a mangiare tutti i raccolti e le piantagioni che trovano sulla loro strada.

While the world has been focused on the coronavirus pandemic, a plague of locusts have been ravaging east Africa and the Middle East.

These destructive locusts may be headed to China next: https://t.co/YnCh7Xmcct#covid19 #cdnpoli #Locustspic.twitter.com/PzgnseGDBe

— Rural Canadian (@RuralCdn) February 23, 2020