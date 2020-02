Maltempo alle porte, domenica con l’ombrello su diverse regioni

Il tanto atteso cambiamento del tempo è alle porte sull’Italia dopo un inverno da dimenticare (ve ne avevamo parlato in questo articolo). L’alta pressione sta gradualmente perdendo colpi e ben presto lascerà spazio a correnti atlantiche cariche di umidità che saranno decisive per l’arrivo delle piogge, dei temporali e anche della neve in montagna.

Già in queste ore stiamo assistendo ad un netto aumento della nuvolosità al nord Italia, segno dell’approssimarsi della perturbazione atlantica. Qualche pioviggine sparsa è in atto sul nord-ovest.

Domani le correnti instabili diverranno via via più nette e saranno portatrici di piogge su Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio e Umbria.

Qualche rapido piovasco potrebbe affacciarsi anche sulle Marche e, in serata, anche in Campania.

Ancora stabile e clima gradevole al sud

La giornata di domani, 1 marzo, vedrà ancora tempo molto stabile sul Meridione, le isole maggiori e anche sul lato adriatico tra Molise e Abruzzo. Clima gradevole con temperature massime fino a 15-18°C specie su Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna.

Qualche grado in meno al nord grazie alla nuvolosità diffusa e alle piogge. La neve scenderà solo in montagna, sulle Alpi, oltre i 1200 metri di quota.

A cura di Raffaele Laricchia

