Meteo: oggi termina l’inverno meteorologico, ultimo giorno di bel tempo!

Oggi 29 febbraio termina un inverno mai iniziato: il trimestre “freddo” si conclude con un nulla di fatto: l’anticiclone è stato l’elemento saliente da dicembre ad oggi, con poche incursioni fredde, pochissime ondate di maltempo e tantissima siccità. La neve è mancata non solo in pianura (tranne un sporadico episodio a dicembre) ma per lunghi tratti anche in montagna.

Ovviamente ricordiamo che l’inverno astronomico terminerà il 20 marzo, da non confondere con quello meteorologico che altro non è che una data convenzionale dettata dalle medie climatiche italiane.

Paradossalmente con l’inizio della primavera meteorologica (domani) il maltempo tornerà ad avvolgere la nostra penisola e finalmente la neve potrà cadere copiosamente sui nostri monti. Tutto questo grazie al risveglio delle correnti atlantiche che, approfittando del dietro-front dell’anticiclone, si fionderanno nel Mediterraneo con gran facilità.

Previsioni per oggi 29 febbraio 2020

La giornata sarà stabile su tutto il centro-sud, mentre al nord le nubi aumenteranno man mano fino a determinare delle piogge deboli (entro sera) su Liguria, Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige). Nevicherà sull’arco alpino oltre i 1000 metri.

Temperature in graduale aumento su tutta Italia con massime fino a 13-15°C sul centro-sud.

Da domani il maltempo diverrà sempre più presente a partire dalle regioni settentrionali, per poi sfociare in una vasta depressione carica di piogge e temporali ad inizio settimana.

A cura di Raffaele Laricchia

