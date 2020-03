Giornata estiva in Sicilia, Palermo supera i 27°C

L’arrivo di una perturbazione sul centro-nord Italia ha innescato sostenuti venti di libeccio e scirocco al sud, portatrici di aria più mite proveniente dal nord Africa. In alcune aree del Meridione l’aumento delle temperature è stato ancor più netto grazie ai venti di favonio, ovvero quei venti che scendendo dai rilievi si seccano e si riscaldano ulteriormente: è il caso del lato settentrionale della Sicilia, il catanese, il siracusano, le zone interne della Calabria o la Puglia adriatica.

In Sicilia quest’oggi si sono registrate temperature quasi estive, decisamente clamorose per l’inizio di marzo. Spicca tra tutte Palermo, che ha toccato una temperatura massima d ben +27.4°C.

A seguire località come Lascari +26.5°C, Pettineo +25.1°C, Lentini +24,8°C, Siracusa +24.7°C.

Le temperature sono destinate a crollare in maniera repentina da martedì a causa dell’arrivo di una forte perturbazione carica di piogge e temporali, che dopo una lunghissima assenza torneranno a bagnare la Sicilia.

A cura di Raffaele Laricchia

