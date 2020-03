Allerta della Protezione Civile: forte maltempo Lunedì 2 Marzo

Una intensa perturbazione atlantica porterà piogge, temporali e venti forti domani sull’Italia.

Vediamo le aree colpite attraverso il bollettino meteo e le allerte della Protezione Civile.

Previsioni meteo Lunedì 2 Marzo 2020

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria, alta Toscana, Appennino emiliano e romagnolo, Lombardia occidentale e settentrionale, Trentino, settori alpini di Veneto e Friuli Venezia Giulia e settori appenninici di Lazio, Abruzzo, Molise e Campania settentrionale, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati su Liguria, alta Toscana, Trentino, Appennino emiliano e settori alpini di Veneto e Friuli Venezia Giulia;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte orientale e meridionale, resto di Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Lazio e su Trentino, pianura emiliana, Umbria, Appennino marchigiano e Sardegna occidentale, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su resto del Centro-Nord, resto Campania, e versanti tirrenici di Basilicata e Calabria centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Nevicate: sui settori alpini e su Piemonte meridionale ed entroterra ligure, inizialmente al di sopra di 900-1000 m, in calo fino a 500-600 m su Piemonte meridionale ed entroterra ligure, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: valori massimi in locale sensibile diminuzione al Nord, specie su Piemonte ed entroterra ligure.

Venti: forti dai quadranti meridionali su regioni del Centro-Sud, regioni dell’alto Adriatico e Pianura Padana, con raffiche di burrasca su Puglia e settori tirrenici di Toscana e Lazio, e fino a burrasca forte su Liguria, crinali appenninici centro-settentrionali e Sardegna, su quest’ultima in rotazione da Ovest.

Mari: da agitati a molto agitati il Mar Ligure, il Mare ed il Canale di Sardegna e, localmente il Tirreno centrale e l’Adriatico meridionale; molto mossi i restanti bacini.

Elenco criticità Lunedì 2 Marzo 2020

Per la giornata di domani, Lunedì 2 marzo 2020:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Veneto: Piave pedemontano

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Pianura emiliana centrale, Bacini emiliani occidentali, Pianura e bassa collina emiliana occidentale, Bacini emiliani orientali, Bacini emiliani centrali

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Serchio-Lucca

Veneto: Piave pedemontano

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma

Liguria: Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Umbria: Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Chiascio – Topino, Nera – Corno, Alto Tevere, Medio Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Emilia Romagna: Bacini emiliani occidentali, Pianura e bassa collina emiliana occidentale, Bacini emiliani orientali, Bacini emiliani centrali

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma

Liguria: Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro

Lombardia: Bassa pianura occidentale, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi orientali, Nodo idraulico di Milano, Pianura centrale, Appennino pavese

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Valdarno Inf., Arno-Casentino, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Chiascio – Topino, Nera – Corno, Alto Tevere, Medio Tevere

Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone

Allerta meteo, il comunicato della Protezione Civile Lunedì 2 marzo, allerta arancione per rischio idrogeologico sul Veneto pedemontano e allerta gialla in 9 altre regioni.

Una perturbazione di origine atlantica, con apporto di aria fredda, tenderà ad interessare da domani la nostra penisola, portando precipitazioni diffuse su gran parte del Nord. Il maltempo si estenderà rapidamente anche alle regioni del Centro, in associazione ad una generale intensificazione della ventilazione e nevicate, fino ad abbondanti, sui settori alpini.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L’avviso prevede dal primo mattino di domani, lunedì 02 marzo precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna, in estensione a Veneto, Toscana e, dal pomeriggio, ad Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, specialmente sulle zone interne e montuose. Inoltre dal mattino di domani si prevedono nevicate da sparse a diffuse, a quote al di sopra dei 900-1000 metri, su Lombardia, Trentino ed Emilia-Romagna, con apporti al suolo moderati, fino a localmente abbondanti sulle zone alpine. Si segnalano, infine, dal primo mattino di domani, venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, in prevalenza dai quadranti meridionali, su Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Sardegna, Toscana e Marche, in estensione a Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia, in graduale rotazione dai quadranti settentrionali sulla Liguria ed occidentali sulla Sardegna. Si prevedono mareggiate lungo le coste esposte.

A cura di Francesco Ladisa

