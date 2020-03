Coronavirus in Cina: inquinamento ai minimi storici, le immagini della NASA

Già poco più di una settimana fa vi mostrammo il netto calo degli inquinanti in Cina, a seguito dell’avvento del coronavirus che ha costretto il governo cinese al blocco totale delle industrie su una vasta area del Paese.

Gli ultimissimi dati provenienti direttamente dai satelliti ed elaborati dalla NASA mostrano una situazione storica per la Cina: l’inquinamento è letteralmente crollato nell’arco di pochi giorni ed in particolare le concentrazioni di biossido di azoto.

L’emergenza del coronavirus, che in Cina ha portato ad oltre 80.000 contagi, ha nettamente contribuito al tracollo dell’inquinamento nel Paese più popolato della Terra. Ad affermarlo è direttamente la NASA, come riportato dalla BBC: gli ultimi rilevamenti satellitari confermano un calo sensibile del biossido di azoto da inizio anno ad ora, principalmente grazie al calo vertiginoso delle attività nelle fabbriche cinesi e la chiusura delle aziende, al fine di contenere l’epidemia.

Gli esperti della NASA sostengono che il biossido di azoto, gas nocivo emesso da veicoli a motore e strutture industriali, è crollato grazie al blocco quasi totale delle attività imposto dal governo cinese. Il primo tracollo dell’inquinamento è stato individuato nella zona di Wuhan, focolaio principale del coronavirus.

La NASA ha messo a paragone gli scatti satellitari dei primi due mesi del 2019 e dei primi due del 2020: il risultato è eclatante e mostra un calo vertiginoso delle concentrazioni di biossido di azoto, in molti tratti quasi azzerato.

“Questa è la prima volta che vedo un calo così significativo su un’area così ampia per un evento specifico”, ha dichiarato Fei Liu, un ricercatore del Goddard Space Flight Center della Nasa. Un calo netto degli inquinanti avvenne nel 2008 durante la recessione economica, ma non è paragonabile a quello attuale.

